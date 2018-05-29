Пільгове ввезення авто з Америки: водії наполягають на продовженні закону

В Україні стартували ряд акцій на підтримку продовження Закону №1389-19, який встановлює пільгові ставки акцизу для імпортних автомобілів.

Якщо його дію не буде продовжено на 2019 рік або закріплено на постійній основі, тисячі українців не зможуть легально купити за кордоном і офіційно зареєструвати в Україні якісні автомобілі. Сьогодні це питання є найбільш гострим і для громадян України, так як безпосередньо впливає на якість їхнього життя.

Про це говориться в публікації видання kp.ua.

21 травня 2018 р. відбулися збори членів Української асоціації транспортної логістики Південна Пальміра, в ході якої президент асоціації Олександр Едельман звернувся до представників експедиторських компаній: Пільгові ставки акцизу на авто – це те, що дійсно працює для людей. Розмитнення завжди викликало негативні емоції у бажаючих привезти автомобіль з-за кордону. Сьогодні ж це не проблема, а реальна можливість для наших громадян їздити на якісному авто. Крім спрощення процесу придбання авто з-за кордону, даний проект надає можливість забезпечувати робочі місця і розвивати ринок. Ми хочемо, щоб доступність придбання авто з США була можливою і далі.

Одним з перших кроків, зроблених учасниками ринку стала реєстрація на сайті електронних петицій (офіційне інтернет-представництво Президента України) петиціії з необхідністю закріплення в законодавстві постійних ставок акцизного збору, які були затверджені законом 1389-19 (проект закону №3251 від 07.10.2015).

Також, учасники асоціації направили офіційні листи на адресу Прем’єра-міністра України, профільного комітету Верховної Ради України, Американської торгово-промислової палати, Європейської Бізнес Асоціації з проханням підтримати їхню ініціативу.

Олена Гиряєва, заступник генерального директора компанії ТОВ Євротермінал, одного з лідерів на ринку логістики по поставкам легкових автомобілів, в свою чергу, так прокоментувала появу петиції: Закон вступив в силу два роки тому, перші результати видно вже через рік дії Закону. Це, по-перше, щорічне поповнення бюджету країни не менше ніж на 200 млн дол., по-друге, це абсолютно білий бізнес, тому що всі машини, які ввозяться за пільговим законом проходять офіційне розмитнення і отримують українську реєстрацію. Чи варто закривати такий бізнес? Навряд чи на це питання розсудливі люди дадуть ствердну відповідь.

Автори петиції, серед яких учасники ринку, автоексперти і економісти, закликають об’єднатися всіх постачальників, перевізників, логістичним компаніям, які займаються постачанням автомобілів з США і не тільки, а також небайдужих громадян України і проголосувати за петицію.

Раніше Факти ICTV писали, що Петро Порошенко підписав закон Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів. Документ скасовує необхідність надання сертифікату підтвердження відповідності екологічним стандартам.