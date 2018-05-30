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Tesla Model S на автопілоті влетіла в поліцейське авто

Електричний седан Tesla Model S, рухаючись виїзною дорогою Лагуна Каньйон, Каліфорнія, врізався у припаркований поліцейський позашляховик Ford.

За словами представника поліцейського департаменту Лагуна-Біч, в автомобілі був активований режим автопілота.

Під час аварії в поліцейській машині нікого не було. Незначні травми отримав лише водій Tesla.

За непідтвердженою інформацією, інцидент стався через помилку в ПО системи автономного управління, яке неправильно інтерпретувало дорожню розмітку.

Читайте: З двома двигунами – Маск розповів про Tesla Model 3

Нагадаємо, у США почали продавати спеціальний пристрій, який дозволяє обдурити автопілот моделей Tesla.

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