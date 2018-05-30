Тест-драйв Mazda CX-3: міські розміри

На тест-драйві у Фактів ICTV побувала максимальна версія Mazda CX-3 з повним приводом I – ACTIV AWD в комплектації Style+.

Кросовер Mazda CX-3 дебютував на світовому рівні ще в далекому 2014 році, встиг пережити рестайлінг в 2016 році, а дістався до України тільки на початку 2018 року.

Із затримкою, але все ж, український ринок побачив найменший кросовер в лінійці Mazda, який побудований на базі міського хетчбека Mazda2.

Кросовер Mazda CX-3 доступний для замовлення з одним варіантом бензинового двигуна SkyActiv-G об’ємом 2,0 л, який в залежності від типу приводу (передній/повний) має потужність 120 к.с. або 150 к.с. При цьому, максимальний крутний момент у обох версій становить 204 Нм/2800 об.мин.

Двигун працює в парі виключно з 6-ступінчастою АКПП.

Найбільш проста Mazda CX-3 у версії з переднім приводом і в комплектації TOURING обійдеться приблизно в $24 тис.

Топова версія Mazda CX-3 на повному приводі і в комплектації Style + обійдеться приблизно в $30 тис.

На тест-драйві у Фактів ICTV побувала максимальна версія Mazda CX-3 з повним приводом I – ACTIV AWD в комплектації Style+.

Дизайн

Не дивлячись на те, що Mazda CX-3 з’явилася кілька років тому її зовнішній вигляд залишається привабливим і сучасним. Здалеку CX-3 нагадує старшого брата CX-5, який недавно також побував у нас на тест-драйві.

Придивившись ближче все ж видно відмінні риси найменшого кросовера в лінійці Mazda.

Пластиковий нефарбований обвіс натякає на певний “позашляховий” характер, але має він швидше за все практичне призначення.

Зовні Mazda CX-3 створює враження “прокачаного” для бездоріжжя хетчбека, з яким не страшно їхати на пікнік, але ось з бездоріжжям краще не гарячкувати. Про це трохи пізніше. 🙂

Салон

Відразу ж звертаєш увагу на те, що зовні Mazda CX-3 здається більшою, а всередині спочатку здається навіть дещо тісною.

Проте незвичайні рішення і сучасність підкуповують в інтер’єрі Mazda CX-3.

Агресивності салону надають вставки червоного кольору на картах дверей і центральній панелі. Сподобалися цікаві рішення з повітряними дефлекторами і комбінації різних матеріалів. Виглядає все дуже стильно.

В основному, пластик і матеріали салону якісні, але в цьому плані не без похибок. Є й досить простий пластик, який тут було несподівано зустріти.

Сидіння водія має яскраво виражену бічну підтримку і досить комфортне. До слова, крісло оснащене лише механічними регулюваннями.

Панель приладів також виконана в оригінальному стилі, який мені більше нагадав щиток приладів на мотоциклі. До інформативності питань немає, все просто і зрозуміло.

Над панеллю приладів є ще один дисплей – проекційний. Проекція виводиться на спеціальний прозорий дисплей. На ньому можна побачити дані круїз-контролю, підказки навігації і асистентів.

На кермо виведено управління телефоном, медіа, бортовим комп’ютером і адаптивним круїз-контролем. Рульове колесо не перевантажене кнопками, керувати всім зручно.

На центральну панель виведено управління однозональним клімат-контролем, який також простий в управлінні. Для переднього пасажира є трирівневий підігрів “п’ятої точки”, а у водія в додаток ще є і підігрів керма.

Вгорі центральної панелі розташований сенсорний дисплей мультимедійної системи MZD Connect 7″.

Дисплей сенсорний, коли автомобіль в статичному положенні, а після досягнення певної швидкості управляється за допомогою джойстика і кнопок під правою рукою у водія. Зазначу, що на ходу це набагато зручніше ніж гратися з сенсорним дисплеєм.

Меню системи просте, особливо не заплутаєшся, на додаток є українська мова.

На дисплей виводиться мультимедійна інформація, навігація і зображення камери заднього виду.

Інформативність – ок, а от сама картинка не дуже вразила якістю.

Навігація не підводила, а крім пошуку за назвою міста/вулиці також можна шукати і назвою ресторану/готелю та інших закладів.

Apple CarPlay і Android Auto в Mazda CX-3 немає, що не порадувало.

У нашій комплектації Mazda CX-3 була оснащена аудіосистемою BOSE з сімома динаміками. Звук гідний і якісний. Є виходи USB і AUX, що дозволяє включати музику зі своїх носіїв.

Спереду є два підстаканники, але підлокітника у водія немає, що відчувається в дальніх поїхдках.

Позаду місця очікувано не дуже багато і також немає підлокітника. За налаштованим під себе водійським сидінням (зріст 1,87 м) я вже насилу помістився у другому ряду, впираючись колінами в спинку. Утрьох позаду буде тісно і в далекі поїздки все-таки краще їхати з двома пасажирами позаду.

Багажник компактний і його об’єм становить 287 л до шторки, а без аудіосистеми BOSE, яка з’їдає трохи простору, об’єм становить 350 л.

Задній ряд сидінь складається в пропорції 60/40, а зі складеними спинками обсяг до стелі становить 1 260 л, і мінус 50 л якщо є BOSE.

Динаміка

Кросовер Mazda CX-3 оснащений атмосферним бензиновим двигуном об’ємом 2,0 л потужністю 150 к.с. і максимальним крутним моментом 204 Нм/2800 об.мин.

Mazda CX-3 розганяється до 100 км/год за 9,6 с. Це непогано, як на мене, а гостроти відчуттям додає “соковитий” звук мотора.

У парі з ним працює класичний 6-ступінчастий “автомат”, а доповнює цю парочку повний привід.

Потужності двигуна вистачає в місті і за його межами. На обгонах допомагає “підбадьорити” двигун режим SPORT, а також підрульові пелюстки.

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Mazda CX-3 оснащена інтелектуальною системою рекуперації енергії i-ELOOP, завдяки якій під час сповільнення автомобіля заряджається акумулятор.

Також є система i-Stop (Старт-Стоп), яка разом з i-ELOOP дозволяє економити паливо.

Середні витрата палива в міському ритмі у мене становили 8,0 л на 100 км. Звичайно ж, все залежить від манери і стилю водіння, та не варто забувати й про повний привід Mazda CX-3.

Рульове управління в Mazda CX-3 точне, гостре, автомобіль відмінно керується і входить в повороти. Керованість – це те, за що CX-3 можна і потрібно похвалити. “Кермувати” в Mazda CX-3 допомагає система G- Vectoring Control, яка регулює крутний момент двигуна в поворотах і на слизькій дорозі.

Підвіска збита, зібрана, але дещо жорстка, місцями навіть дуже, як для кросовера. Дають своє звичайно й 18-дюймові колісні диски. Особливо, якщо ти перед цим поїздив на CX-5.:) Це те, що не дуже сподобалося.

Спереду в Mazda CX-3 встановлена підвіска MacPherson, а позаду торсіонна балка.

Габарити у CX-3 читабельні і в місті з ним легко. Там, де трохи тісно, допомагають паркувальні датчики і камера заднього виду. Оглядовість достатня, дискомфорту не виникало.

Габаритні розміри:

Довжина 4 275 мм

Ширина (з урахуванням дзеркал); 2 049 мм

Висота (з урахуванням антени): 1 535 мм

Колісна база: 2 570 мм

Кліренс 160 мм

I–ACTIV AWD – підключаємий повний привід, а це значить, що початково CX-3 передньопривідна, а при необхідності автоматично підключається і задня вісь. Так, це не суперважкоатлет на бездоріжжі, але мокрий пісок і грязьові лісові стежки Mazda CX-3 здатна подолати. Ґвалтувати її на бездоріжжі я не став, та й не для цього вона зовсім.

Кліренс – 160 мм, що саме по собі натякає на те, що навіть до високих брівок в місті потрібно під’їжджати з обережністю. На бездоріжжі з Mazda CX-3 їхати можна, але передню “губу” і бампер шкода. 🙂

Шумоізоляція на середньому рівні, чогось критичного та дратівного помічено не було, але все ж іноді відчувалися надлишки непотрібних шумів в салоні.

Крім усього іншого, Mazda CX-3 оснащена різними системами і асистентами безпеки i- Activesense, які роблять перебування за кермом більш безпечним і комфортним.

Наприклад, є система попередження про виїзд зі смуги руху LDWS, система контролю “мертвих” зон BSM і система попередження про перехресний рух ззаду RCTA.

Також, є система безпечного гальмування при русі вперед і назад в місті SCBS, яка допомагає уникнути зіткнення в екстрених ситуація. Система за необхідності створює додаткове гальмівне зусилля або застосовує екстрене гальмування уникаючи зіткнення. Ця система працює на малих швидкостях 4-30 км/год.

На швидкостях 15-145 км/год активується система безпечного гальмування на шосе SBS, яка працює подібно до міської системи SCBS і сканує відстань до автомобіля попереду або до перепони, що з’явилася попереду, застосовуючи гальмування, щоб уникнути зіткнення.

Вишенькою на торті є адаптивний круїз-контроль, який дозволяє впевнено і комфортно почувати себе в далеких поїздках на заміських трасах.

Виставили швидкість, вибрали дистанцію до автомобіля попереду і вперед підкорювати простори України і не тільки. 🙂

Підсумок

Mazda CX-3 – яскравий, динамічний і оригінальний міський кросовер, який здатний здивувати.

Варто відзначити дизайн, як зовнішній, так і салону. Динаміки досить з головою, повний привід і управління теж на гідному рівні.

Витрати палива, з урахуванням повного приводу, цілком адекватні. Жорсткувата підвіска, як для кросовера, і це відчувається на наших дорогах.

У топовій комплектації Mazda CX-3 обладнана безліччю опцій, але тут вже варто дивитися на цінник.

Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂









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Тест-драйв Mazda CX-3: міські розміри / 25 фотографий

Олесь Куниця