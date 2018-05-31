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Україну хочуть з’єднати десятьма автобанами

До 2030 року Мінінфраструктури може побудувати в Україні десять автобанів на умовах концесії. Будівництво першої дороги розпочнуть уже в 2019 році.

Дорога

Про це заявив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян на портовому форумі Ukrainian Ports Forum в Одесі, передає УНІАН.

– Наше бачення – 10 автобанів, які з’єднають всю Україну. Вони мають бути збудовані за концесійним принципом платних доріг.

Сподіваюся, будівництво першої дороги почнеться вже наступного року. Перший напрямок – це славно відомий напрямок Львів – Краковець, а далі Київ – Біла Церква, – сказав він.

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За словами Омеляна, планується також будівництво низки інших автобанів. Йдеться про Go Highway (Гданськ – Одеса), будівництво якого почалося за часів уряду Гройсмана, а також автобан Via Carpathia (продовження Одеса – Рені до Греції).

Крім того, передбачено розвиток внутрішніх напрямків Львів – Київ – Харків – Донецьк, а також Київ – Керч, Полтава – Дніпро.

До слова, у квітні Кабмін затвердив державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року.

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