18 найнадійніших вживаних авто до 5 тис. євро

У Німеччині за 5000 євро існує великий вибір вживаних авто, які відрізняються хорошою надійністю.
Німецька організація технічного нагляду TÜV обрала 18 найкращих уживаних моделей у даному ціновому діапазоні на основі коефіцієнта поломок авто 4-5, 6-7, 8-9 і 10-11 років, пише Автоцентр.
Левова частка авто в цьому списку – японського виробництва і в основному це моделі марки Toyota. Також у ТОП-увійшло 5 німецьких моделей і по одному американському, французькому, чеському та іспанському авто.
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До слова, раніше Факти ICTV публікували рейтинг найнадійніших вживаних авто А-класу.
|Авто
|Ціна
|Ford Fusion 2002 – 2012
|від 1,2 тис. євро
|Honda CR-V 2001 – 2006
|від 3,1 тис. євро
|Mazda 2 DE 2007 – 2014
|від 3 тис. євро
|Mazda 2 DY 2003 – 2007
|від 2 тис. євро
|Mercedes A-Klasse (W 169) 2004 – 2012
|від 2,5 тис. євро
|Mercedes B-Klasse (T 245) 2007 – н.в.
|від 4 тис. євро
|Mitsubishi Colt (Z30) 2004 – 2012
|від 1,8 тис. євро
|Opel Agila A 2000 – 2007
|від 750 євро
|Peugeot 107 2005 – 2014
|від 1,8 тис. євро
|Seat Mii 2011 – н.в.
|від 4,4 тис. євро
|Skoda Citigo
|від 4,5 тис. євро
|Toyota Avensis (T25) 2003 – 2009
|від 2,5 тис. євро
|Toyota Aygo (AB1) 2005 – 2014
|від 2,4 тис. євро
|Toyota Corolla (E120) 2001 – 2007
|від 1 тис. євро
|Toyota Corolla Verso (R1) 2004 – 2009
|від 2,9 тис. євро
|Toyota Yaris (XP9) 2006 – 2011
|від 2,9 тис. євро
|VW Golf Plus 2004 – 2014
|від 3,3 тис. євро
|VW New Beetle (9C) 1998 – 2010
|від 2 тис. євро