18 найнадійніших вживаних авто до 5 тис. євро

У Німеччині за 5000 євро існує великий вибір вживаних авто, які відрізняються хорошою надійністю.

Німецька організація технічного нагляду TÜV обрала 18 найкращих уживаних моделей у даному ціновому діапазоні на основі коефіцієнта поломок авто 4-5, 6-7, 8-9 і 10-11 років, пише Автоцентр.

Левова частка авто в цьому списку – японського виробництва і в основному це моделі марки Toyota. Також у ТОП-увійшло 5 німецьких моделей і по одному американському, французькому, чеському та іспанському авто.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували рейтинг найнадійніших вживаних авто А-класу.

Авто Ціна Ford Fusion 2002 – 2012 від 1,2 тис. євро Honda CR-V 2001 – 2006 від 3,1 тис. євро Mazda 2 DE 2007 – 2014 від 3 тис. євро Mazda 2 DY 2003 – 2007 від 2 тис. євро Mercedes A-Klasse (W 169) 2004 – 2012 від 2,5 тис. євро Mercedes B-Klasse (T 245) 2007 – н.в. від 4 тис. євро Mitsubishi Colt (Z30) 2004 – 2012 від 1,8 тис. євро Opel Agila A 2000 – 2007 від 750 євро Peugeot 107 2005 – 2014 від 1,8 тис. євро