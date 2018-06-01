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18 найнадійніших вживаних авто до 5 тис. євро

У Німеччині за 5000 євро існує великий вибір вживаних авто, які відрізняються хорошою надійністю.

Німецька організація технічного нагляду TÜV обрала 18 найкращих уживаних моделей у даному ціновому діапазоні на основі коефіцієнта поломок авто 4-5, 6-7, 8-9 і 10-11 років, пише Автоцентр.

Левова частка авто в цьому списку – японського виробництва і в основному це моделі марки Toyota. Також у ТОП-увійшло 5 німецьких моделей і по одному американському, французькому, чеському та іспанському авто.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували рейтинг найнадійніших вживаних авто А-класу.

Авто Ціна
Ford Fusion 2002 – 2012 від 1,2 тис. євро
 Honda CR-V 2001 – 2006  від 3,1 тис. євро
 Mazda 2 DE 2007 – 2014  від 3 тис. євро
 Mazda 2 DY 2003 – 2007  від 2 тис. євро
 Mercedes A-Klasse (W 169) 2004 – 2012  від 2,5 тис. євро
 Mercedes B-Klasse (T 245) 2007 – н.в.  від 4 тис. євро
 Mitsubishi Colt (Z30) 2004 – 2012  від 1,8 тис. євро
 Opel Agila A 2000 – 2007  від 750 євро
 Peugeot 107 2005 – 2014  від 1,8 тис. євро
Seat Mii 2011 – н.в. від 4,4 тис. євро
Skoda Citigo від 4,5 тис. євро
Toyota Avensis (T25) 2003 – 2009 від 2,5 тис. євро
Toyota Aygo (AB1) 2005 – 2014 від 2,4 тис. євро
Toyota Corolla (E120) 2001 – 2007 від 1 тис. євро
Toyota Corolla Verso (R1) 2004 – 2009 від 2,9 тис. євро
Toyota Yaris (XP9) 2006 – 2011 від 2,9 тис. євро
VW Golf Plus 2004 – 2014 від 3,3 тис. євро
VW New Beetle (9C) 1998 – 2010 від 2 тис. євро
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