У львівському парку культури імені Богдана Хмельницького 1 червня стартував міжнародний фестиваль ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix 2018.

Львів’яни фотографуються на тлі двох найдорожчих автомобілів міжнародного фестивалю ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix 2018 – Jaguar XK 120 та Rolls-Royce Phantom II, що був випущений у 1929-1935 рр. лімітованою серією у 1680 моделей, пише ZAXID.NET.

Одним з цих Rolls-Royce досі користується британська королева Єлизавета II. Вартість автомобілів організатори не оголошують.

Щоб не пошкодити їх, вони не братимуть участь у перегонах трасою Львівський трикутник, а лише експонуватимуться у парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.

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Загалом на фестивалі представлено близько двох сотень ретро-автомобілів, які у неділю братимуть участь у перегонах.













Jaguar та Rolls-Royce: найдорожчі авто Leopolis Grand Prix 2018 / 7 фотографий

Нагадаємл, у Санкт-Петербурзі виставили на продаж броньований лімузин Mercedes-Benz Бориса Єльцина.

Фото: zaxid.net