Шахраї продали українцям неіснуючих авто на 7 млн

Шахраї орудували у 7 областях України, “продаючи” в кредит дешеві автомобілі.

За час своєї діяльності шахраї встигли обдурити більше 150 громадян і завдати їм збитків на 7 мільйонів гривень.

Прес-служба Нацполіції повідомила про те, що у Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях заарештовано мережу офісів, в яких під виглядом продажу автотранспорту в кредит зловмисники виманювали в громадян гроші. Центральний офіс зловмисників знаходився у Києві.

Працівники офісів розміщували на інтернет-сайтах рекламні оголошення про продаж автомобілів за цінами суттєво нижчими від ринкових та ще й у кредит. Клієнтам пропонували на вибір машини в широкому ціновому діапазоні від бюджетних до люксових, надавали можливість вибору комплектацій. обравши автомобіль, клієнт підписував “липову” угоду, попередній договір купівлі-продажу, за умовами якої покупець мав внести на рахунок фірми передплату у розмірі 10 відсотків від вартості автомобіля. Менеджери запевняли, що машини клаєнти отримають протягом 3-4 робочих днів.

Нічого не підозрюючи, громадяни перераховували від 30 до 100 тисяч гривень на вказаний менеджерами банківський рахунок. Коли ж в обумовлені терміни вони не отримували обіцяних автомобілів і зверталися в офіси, працівники придумували різні обставини і причини затримки. Коли кількість невдоволених і роззлючених “клієнтів” досягала критичної маси – зловмисники орендували нові приміщення і переїжджали до нового офісу.

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Правоохоронці провели санкціоновані обшуки і припинили незаконну діяльність мережі офісів і головного представництва в Києві, під час яких вилучили понад 50 печаток різних суб’єктів господарювання, штампи, договори, документи бухгалтерського та податкового обліку, рекламні оголошення, каталоги та інші речові докази злочинної діяльності.

Нагадаємо, у Києві затримали киянина, який видурив у людей близько 3,3 млн гривень.