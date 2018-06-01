У Києві обмежили рух транспорту до 3 червня (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

З 1 до 3 червня у Києві пройдуть міжнародні змагання із велосипедного спорту Race Horizon Park. Рух усіх видів транспорту буде обмежено.

З 1 до 3 червня рух усіх видів транспорту за маршрутами велогонки Race Horizon Park обмежать, повідомляє КМДА.

Зокрема 1 червня із 09.00 до 14.00 міжнародні змагання Horizon Park Race For Peace триватимуть за маршрутом: вул. Академіка Глушкова, 10 (майдан біля Київського іподрому) (старт) – просп. Академіка Глушкова – Одеська площа – вул. Академіка Заболотного – вул. Івана Сірка – вул. Васильківська (фініш).

2 червня із 09.00 до 12.00, а також із 13.00 до 16.00 змагання триватимуть за маршрутом: вул. Хрещатик (старт) – б-р Т. Шевченка – пл. Перемоги – просп. Перемоги – ст. м Нивки (розворот) – просп. Перемоги – пл. Перемоги – б-р Т. Шевченка – вул. Хрещатик (до перехрестя із вул. Михайлівською) – Майдан Незалежності (фініш).

2 червня із 16.00 до 17.00 відкритий чемпіонат Києва з велосипедного спорту в гонці крітеріум – за маршрутом: вул. Хрещатик (старт) – перехрестя вул. Хрещатик та вул. Богдана Хмельницького (розворот) – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності (фініш).

Читайте: У Києві можуть перейменувати 8 вулиць (СПИСОК)

3 червня із 09.00 до 17.00 міжнародні змагання Horizon Park Classic пройдуть за маршрутом: вул. М. Грінченка (старт) – вул. Кіровоградська – просп. Лобановського – вул. Головка – Протасів Яр – вул. М. Грінченка (фініш).

Крім того, рух транспорту обмежать для монтажу та демонтажу сцени і спеціальних конструкцій:

2 червня із 07.00 до 18.00 на вул. Хрещатик, 36 (перед будівлею КМДА);

3 червня із 07.00 до 18.00 – на вул. Миколи Грінченка, 4.

До речі, в Раді хочуть знизити ставки для розмитнення автомобілів на єврономерах.

Фото: Race Horizon Park