Южаніна назвала нові ставки на розмитнення авто в Україні

Комітет ВР із питань податкової та митної політики розглядає нові ставки для розмитнення автомобілів на єврономерах.

Про це заявила глава комітету ВР із питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в інтерв’ю НВ.

– Зараз ми схиляємося до того, щоб надати можливість розмитнити автомобілі за новими ставками, – сказала вона.

За словами Южаніної, нові ставки розраховані таким чином, щоб вони захищали країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі.

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– Ставки будуть знижені. Зараз на новий автомобіль з об’ємом двигуна в 1,6 тис. куб. см акциз становить €427, віком до 5 років – €2629, понад 5 років – €3906. За моєю шкалою, за новий автомобіль із таким об’ємом двигуна потрібно буде заплатити €150, до 5 років (Євро-5) – €300, 2005-2009 роки випуску (Євро-4) – €750, 2000-2004 роки (Євро 3) – €1 500, – пояснила Южаніна.

При цьому за автомобілі стандарту Євро-2 доведеться заплатити €7500.

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