PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Южаніна назвала нові ставки на розмитнення авто в Україні/

Южаніна назвала нові ставки на розмитнення авто в Україні

Комітет ВР із питань податкової та митної політики розглядає нові ставки для розмитнення автомобілів на єврономерах.

Ввезення авто в Україну

Про це заявила глава комітету ВР із питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в інтерв’ю НВ.

– Зараз ми схиляємося до того, щоб надати можливість розмитнити автомобілі за новими ставками, – сказала вона.

За словами Южаніної, нові ставки розраховані таким чином, щоб вони захищали країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі.

Читайте: 10 б/в авто року за $ 10 тис. в Україні (ІНФОГРАФІКА)

– Ставки будуть знижені. Зараз на новий автомобіль з об’ємом двигуна в 1,6 тис. куб. см акциз становить €427, віком до 5 років – €2629, понад 5 років – €3906.

За моєю шкалою, за новий автомобіль із таким об’ємом двигуна потрібно буде заплатити €150, до 5 років (Євро-5) – €300, 2005-2009 роки випуску (Євро-4) – €750, 2000-2004 роки (Євро 3) – €1 500, – пояснила Южаніна.

При цьому за автомобілі стандарту Євро-2 доведеться заплатити €7500.

Раніше Факти ICTV дізналися, чи зміниться порядок ввезення європейського авто в Україну та що вимагають євробляхери.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка