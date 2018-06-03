У США Ferrari продали за рекордну суму

У США за рекордну суму продали спорткар Ferrari 250 GTO.
Спорткар Ferrari 250 GTO 1963 року продали за рекордні $70 млн, повідомляє CNBC News.
За інформацією видання, автомобіль придбав засновник американської компанії WeatherTech Девід Макніл.
Саме на цьому Ferrari виграли гонку Тур-де-Франс у 1964 році. Він ніколи не потрапляв в аварію і знаходиться в ідеальному стані.
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Попередній рекорд був встановлений у 2013 році під час продажу іншого Ferrari 1963 випуску за $52 млн.
До слова, у львівському парку культури імені Богдана Хмельницького 1 червня стартував міжнародний фестиваль ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix 2018.
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