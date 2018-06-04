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Жінку-водія оштрафували на $400 через розумний годинник

Мешканку Канади оштрафували на $400 за те, що вона вирішила перевірити час на Apple Watch, перебуваючи за кермом.

Apple Watch

Водій Вікторія Емброуз зупинилася біля світлофора, коли поліцейський помітив світло від електронного пристрою в її машині, пише MacDigger.

Коли на світлофорі загорілося зелене світло, два автомобілі перед нею рушили, а Вікторія стояла на місці, поки співробітник поліції не посвітив ліхтарем в салон авто та не зажадав зупинитися.

Законодавство Канади забороняє використовувати будь-які електронні пристрої під час водіння.

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Емброуз спробувала захиститися в суді та сказала, що лише хотіла перевірити час.

Проте суд вирішив, що дівчина бреше і подивитися час можна було б значно швидше.

На думку судді, Apple Watch так само сильно відволікають водія, як і інші мобільні пристрої.

– Це те саме, що і смартфон, прив’язаний скотчем до зап’ястя, – зауважив він.

Раніше в США пасажирку літака Delta Air Lines оштрафували за безкоштовне яблуко.

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