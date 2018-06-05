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Новий BMW X5 без камуфляжу – перші знімки

BMW X5 нового покоління, швидше за все, буде готовий до Паризького автосалону.

У мережу потрапили перші фото BMW X5 нового покоління. Опублікувало їх видання Авторевю.

У BMW X5 2019 знайомий профіль, а ось передня частина виглядає свіжо і по-новому. Збільшена у розмірах решітка радіатора і вузькі діодні фари витримані у стилі молодшого BMW X3. Звертають на себе увагу і довгасті ліхтарі.

Новий БМВ Ікс-5 побудований на модульній платформі CLAR. У конструкції використано більше алюмінію, а тому кросовер стане легшим.

Швидше за все, BMW X5 отримає віртуальну панель приладів, а перелік опцій поповнять система напівавтономного водіння і паркувальний автопілот з дистанційним управлінням.

Вихід BMW X5 очікують на Паризькому автосалоні. Фото: autoreview.ru.

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Очікується, що кросовер БМВ отримає бензинові турбомотори об’ємом 2,0 л (252 к. с.), 3,0 л (340 к. с. І 4,4 л (462 к. с.), а також турбодизелі об’ємом 2,0 л (231 к. с.) і 3,0 л (265 і 320 к. с.). З часом з’являться 600-сильний X5 M і гібрид BMW.

До слова, раніше компанія BMW показала відео з тестів BMW X5.

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