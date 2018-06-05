Перші офіційні фото зарядженої Audi Q8

У мережі з’явилися перші фотографії серійної версії нової моделі Audi – великого кросовера Q8.

Про це повідомляє Car Diagram.

Audi Q8 побудований на новій платформі, яка лежить в основі Audi Q7, Bentley Bentayga і Lamborghini Urus. За розмірами машина майже до сантиметра відповідає Q7.

Кросовер пропонуватимуть з дизелями V6, а також шести-і восьмициліндровими бензиновими моторами, розробленими спільно з Porsche. На перших порах очікуються тільки двигуни з традиційним турбонаддувом, але пізніше з’являться і варіанти з електронаддувом.

З’явиться у моделі і гібридні силові установки – на базі дизельного і бензинового мотора. Перший варіант вже використовується на Audi Q7 e-tron TDI Quattro і складається з 250-сильного двигуна, 126-сильного електромотора і літій-іонної батареї на 17,3 кіловат-години.

Про другу установку поки нічого невідомо. Передбачається, що це може бути бензиновий турбомотор 3.0 TFSI з електронаддувом і електромотор. Сумарна потужність – 476 кінських сил.

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Не виключена поява і модифікації з індексом SQ8, яка отримає трьохнаддувний дизель V8 об’ємом чотири літри і потужністю 435 кінських сил. Такий самий агрегат використовується на Audi SQ7.

Крім звичайної версії кросовера, в лінійці марки може з’явитися і “заряджена” модифікація – SQ8.

Ймовірно, такий автомобіль оснастять чотирилітровим дизелем V8 з двома турбінами і електричним нагнітачем. На SQ7 агрегат видає 435 кінських сил і 900 Нм крутного моменту.













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