Авто Ferrari арештували через борг за аліментами у розмірі 245 тисяч гривень.

Державне підприємство Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) виставила на аукціон Ferrari боржника аліментів. Про це йдеться у заяві відомства.

Стартова ціна за Ferrari 456 GT 1998 року випуску – 2 157 659 гривень. Аукціон з продажу машини відбудеться 2 липня.



В Україні виставили на аукціон Ferrari боржника аліментів / 2 фотографии

Борг через невиплату аліментів склав 245 тисяч гривень. Батько не платив своїй дитині з 2016 року.

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Відзначається, що арешт на майно було накладено 8 грудня 2017 року.

Нагадаємо, боржники аліментів з 6 лютого, відповідно до закону про посилення відповідальності за несплату аліментів, не зможуть виїхати за межі України і водити транспорт.