Авто Ferrari арештували через борг за аліментами у розмірі 245 тисяч гривень.
Державне підприємство Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) виставила на аукціон Ferrari боржника аліментів. Про це йдеться у заяві відомства.
Стартова ціна за Ferrari 456 GT 1998 року випуску – 2 157 659 гривень. Аукціон з продажу машини відбудеться 2 липня.
В Україні виставили на аукціон Ferrari боржника аліментів / 2 фотографии
Борг через невиплату аліментів склав 245 тисяч гривень. Батько не платив своїй дитині з 2016 року.
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Відзначається, що арешт на майно було накладено 8 грудня 2017 року.
Нагадаємо, боржники аліментів з 6 лютого, відповідно до закону про посилення відповідальності за несплату аліментів, не зможуть виїхати за межі України і водити транспорт.
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