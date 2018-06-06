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Чоловік знайшов в авто триметрову отруйну кобру

У Китаї чоловік помітив під панеллю приладів у своєму авто живу королівську кобру довжиною майже у три метри.

Королівська кобра в авто

У Китаї місцевий житель пішов до продуктової крамниці, залишивши автомобіль поблизу. Та коли повернувся з пакунками, помітив у салоні змію, повідомляє CNN.

Чоловік одразу викликав поліцію, а копи підключили до небезпечної місії спеціальний загін SWAT.

Коли спецслужби прибули на місце, отруйна рептилія заповзла під панель приладів, ускладнивши операцію з її видалення.

Небезпечного плазуна таки дістали з мікроавтобуса. З’ясувалося, що це була королівська кобра довжиною майже у три метри.

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Зауважимо, що королівська кобра – один із найнебезпечніших плазунів на планеті.

Раніше американець виявив під капотом свого авто 23 кілограми соснових шишок, які наносили туди білки.

Фото: Кадр із відео CNN

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