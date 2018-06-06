Масова фальсифікація: в Україні анулюють реєстрацію майже 3 тис. авто

2,8 тис. автомобілям Volkswagen Golf Sportwagen з дизельними двигунами анулюють реєстрацію.

Їх вже встигли розмитнити і розпродати, як з’ясувалося, що далеко не всі документи на них були чистими, тому реєстрацію всієї партії автомобілів анулюють, пише AUTO-Consulting.

У прес-службі Порше Україна повідомили, що з боку компанії могли бути порушені процедури в процесі оформлення сертифіката на зазначені автомобілі, але підкреслюють, що невідповідності не стосуються норми викидів.

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У прес-службі Головного сервісного центру МВС заявили, що в сертифікатах відповідності на ці автомобілі були виявлені неточності, через які вони є недійсними.

Начальник Головного Сервісного Центру МВС Владислав Криклій повідомив, що на підставі цих фактів буде анульовано реєстрацію всієї партії автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen. Станеться це вже найближчим часом.

Після цього буде можлива їх повторна реєстрація в Територіальних сервісних центрах МВС, але вже за наявності повного пакета документів і дійсного сертифіката відповідності. Анулювання реєстрації буде проведено в базі даних, а це значить, що експлуатація такого авто заборонена законом. Наявність на машині державних номерних знаків від цього не рятує.

Раніше Факти ICTV писали, що у Німеччині за 5000 євро існує великий вибір вживаних авто, які відрізняються хорошою надійністю.