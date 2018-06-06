Tesla показала новий тизер кросовера Model Y

Компанія Tesla показала черговий тизер нової моделі, яка називатиметься Model Y.

Зображення було продемонстровано на щорічних зборах акціонерів американського виробника, пише Motor.

Новинка буде являти собою компактний електричний кросовер.

Передбачається, що автомобіль отримає шасі “бюджетного” електрокара Model 3 і двері, що піднімаються вгору типу “крило сокола”, які також використовуються на Model X.

В оснащення кросовера також увійде вдосконалена система автопілота. Комп’ютер, який відповідає за його роботу, стане у 40 разів продуктивніший за версію, що використовується на нинішніх серійних машинах марки.

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Ілон Маск заявив, що прем’єра Tesla Model Y повинна відбутися 15 березня наступного року.

Нагадаємо, Ілон Маск розповів про Tesla Model 3.