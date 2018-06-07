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Секон-хенд авто в Україні: топ-5 найпопулярніших марок

На первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, продажу вживаних авто в січні-травні 2018 зросли на 81% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Про це повідомила прес-служба асоціації Укравтопром.

За травень було зареєстровано 7,761 тис. вживаних авто. У порівнянні з травнем минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс на 72%.

  • На першому місці автомобілі марки Volkswagen – 1 223 штук.
  • На другому місці Renault – 1099 штук.
  • На третьому місці Skoda – 750 штук.
  • На четвертому місці Ford – 537 штук.
  • На п’ятому місці Opel – 428 штук.

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Зазначається, що найбільш ходовими моделями на українському первинному ринку легкових автомобілів з пробігом в травні були: Renault Megane – 843 шт., Volkswagen Passat – 523 штук, Skoda Octavia – 400 штук, Nissan Leaf – 247 штук, Volkswagen Golf – 225 штук.

Раніше Факти ICTV писали, що 2,8 тис. автомобілям Volkswagen Golf Sportwagen з дизельними двигунами анулюють реєстрацію.

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