Тест-драйв Renault Koleos: сімейний формат

На тест-драйві у Фактів ICTV побував новий кросовер Renault Koleos.

Друге покоління Renault Koleos представили світовій публіці в 2016 році на автосалоні в Пекіні, а в листопаді минулого року відбувся його український дебют.

Renault Koleos побудований на тій же платформі альянсу Renault-Nissan (CMF), що і Nissan X-Trail, котрий оновився і нещодавно побував у нас на тест-драйві. До слова, його “молодший брат” Renault Kadjar також побудований на цій платформі.

В Україні Renault Koleos пропонується в одному варіанті компонування – дизельний двигун об’ємом 2,0 л з потужністю 177 к.с., безступінчатий варіатор X- Tronic CVT та повний привід ALL MODE 4×4-i.

Ціна на Renault Koleos в базовій комплектації Life становить приблизно $35, 5 тис.

Максимальна комплектація Intense обійдеться приблизно в $41, 7 тис.

На тест-драйві у Фактів ICTV побував Renault Koleos в максимальній комплектації Intense та ще й з рядом додаткових опцій.

Дизайн

Зовні Renault Koleos значно відрізняється від свого попередника, дизайн якого викликав багато суперечок і запитань.

Тепер це солідний, стильний кросовер, який виконаний у фірмовому стилі французів з “автографом” денних ходових вогнів С-Shape, оздоблений хромом та великим ромбом на радіаторній решітці.

Салон

В інтер’єрі нового Renault Koleos читаються вже звичні риси останніх моделей Renault, таких як Renault Megane Sedan / Hatchback, Renault Espace, Renault Kadjar, які раніше побували на тест-драйві у Фактів ICTV.

Доступ в салон безключевий, а ключ виконаний в притаманному для французів стилі – ключ-карти. Вона стильна, красива, панелі можна змінювати, але пластик дуже вразливий до подряпин і швидко затирається.

Панель приладів видозмінюється в звичних для Renault чотирьох стилях.

Також є можливість змінити колір підсвітки в салоні та оформлення дисплеїв. Це цікаве рішення і дозволяє освіжити автомобіль або підлаштувати атмосферу під свій настрій.

На кермі компактно вмістилося управління круїз-контролем, бортовим комп’ютером і телефоном. Кермо зручної форми, регулюється по висоті і вильоту механічно, а також оснащене підігрівом.

Мультимедіа винесено на модуль під кермом, який добре знайомий власникам Renault.

Сидіння водія і переднього пасажира оснащене електрорегулюваннями, підігрівом і вентиляцією, а ось пам’яті положення сидінь немає. У водія є можливість регулювати поперековий підпір, що зручно в далеких поїздках.

На центральній панелі розміщений вертикальний сенсорний дисплей мультимедійної системи R-Link2 діагоналлю 8,7″, в який перенесли управління основними функціями та налаштуваннями автомобіля.

З одного боку, зручно адже менше кнопок, а з іншого боку, на ходу важко керувати сенсорним дисплеєм. Мені було би зручніше, якби управління дублювалося якимось джойстиком або модулем.

Також, мені не вдалося знайти оптимальні режими яскравості центрального дисплея і панелі приладів день/ніч, при яких би вони не тьмяніли вдень та не були надто яскравими вночі. Регулювання яскравості зі зміною режиму зовнішнього освітлення є, але доводиться завжди вносити коригування. Особливо, якщо у світлу пору доби їздиш з увімкненим ближнім світлом фар.

“Домашню сторінку” дисплея можна формувати самому і виводити необхідні пункти підменю.Сам “планшет” не гальмує та працює жваво.

Клімат-контроль в RenaultKoleos двухзонний і також зручний в користуванні.

Спереду є невеликий органайзер з підстаканниками та шторкою під правою рукою у водія.

Підстаканники, до речі, з підігрівом і охолодженням, що підв’язано під клімат-контроль.

Підлокітник регулюється по вильоту, сам по собі досить місткий.

У підлокітнику розташовано два роз’єми USB, AUX і слот під SD-карту. Зручно, можна підзаряджатись і слухати музику зі свого носія. По Bluetooth питань немає, все конектиться і працює без збоїв.

На другому ряду сидінь місця валом, в прямому сенсі – дуже багато. Простору над головою і для ніг вдосталь.

Є підлокітник, в якому заховані кнопки увімкнення підігріву сидінь, а також два роз’єми USB в тильній стороні водійського підлокітника. Це дозволяє підзарядиться і пасажирам позаду.

Їхати утрьох також можна, на далекі дистанції в тому числі.

Ще більше візуального об’єму салону надає панорамний дах зі зсувним люком, який в Renault Koleos доступний в якості додаткової опції.

Багажник великий, його об’єм становить 505 л з повнорозмірною запаскою, а зі складеним заднім рядом сидінь об’єм збільшується до 1 777 л. Влізе все і навіть більше! 🙂 Крім цього, є різні органайзери для кріплення багажу, які можна довстановити.

Кришка багажника оснащується електроприводом, що зручно з огляду на її розміри.

Також, в нашій версії Renault Koleos був оснащений зчіпним пристроєм з електроприводом, який автоматично складався/розкладався після натискання на кнопку в багажнику.

Місто

Компонування 2,0-літрового турбодизельного мотора і варіатора X- Tronic CVT вже знайоме нам з попередніх версій. Потужність двигуна становить 177 к.с. (3 750 об.хв.), а максимальний обертовий момент 380 Нм (2 000 об.хв.).

Ця парочка не дуже любить різкі старти, прискорення і динамічне водіння, їм більше до вподоби спокійний стиль водіння. Для фанатів ганяти такий формат напевно несподобається, а ось для сімейних потреб і розміреної динаміки дуже навіть підійде. Лінійні та плавні розгони – це те, що RenaultKoleos робить із задоволенням.

Renault Koleos вагою 1,8 т розганяється до 100 км/год за 9,5 с. Для “паровоза” таких розмірів непогано, як на мене.

Розміри RenaultKoleos змушують бути обережним на тісних вулицях і паркових, але благо є паркувальні датчики, система автоматичного паркування та камера заднього виду.

Габаритні розміри:

Довжина 4 6 7 2 мм

Ширина (з урахуванням дзеркал) 2 0 63 мм

Висота 1 678 мм

Колісна база 2 570 мм

Кліренс 210 мм

Апетити у кремезного Renault Koleos помірні, в міському ритмі і режимі ECO мені вдалося вийти на витрати палива 7,9-8,1 л/100 км.

Рульовому управлінню Renault Koleos, як на мене, трохи не вистачає гостроти і інформативності, що створює відчуття управління яхтою. 🙂

Спереду в Renault Koleos встановлена підвіска типу MacPherson, а ззаду – незалежна багатоважільна.

Підвіска у “француза” справляється з нашими ямами, але я очікував, що RenaultKoleos буде трохи м’якшим на нерівностях.

Renault Koleos оснащений системою повного приводу ALL MODE 4×4-i має три режими: 2WD, АUTO та LOCK.

2WD– призначений для водіння по асфальтованій сухій дорозі і в цьому режимі крутний момент передається тільки на передні колеса.

АUTO– в цьому режимі система автоматично розподіляє крутний момент між осями в залежності від стану дорожнього покриття.

LOCK– режим постійного повного приводу, який підійде для бездоріжжя.

Якраз на мокрому піску ми і перевірили повнопривідні можливості нового RenaultKoleos.

Головний висновок – легке бездоріжжя по зубах, а кліренс 210 мм і кути звису дозволяють не переживати за цілісність автомобіля. Нашу зиму і виїзди на пікніки він переживе з легкістю. Чи їхати на ньому в болото? Ну як сказати, спробувати можна, але головне вчасно зупинитися і відчути межу. 🙂

Траса

Renault Koleos призначений для подорожей і готовий до заїздів на далекі дистанції. Простір в салоні, об’єм багажника та функціонал автомобіля це дозволяють. З ергономікою також порядок.

Роз’єми для зарядки смартфонів, ніші для дрібниць, підстаканники, підлокітники – все на місці.

На трасі Renault Koleos поводиться впевнено. У салоні на заміських швидкостях комфортно і тихо завдяки системі пригнічення шумів, яка реалізована за допомогою аудіосистеми BOSE. Теж, між іншим, додаткова опція.

До речі, аудіосистема відмінна, включає в себе 12 динаміків і сабвуфер.

Витрати палива на трасі у мене становив 6,5-7,0 л.

Дальні поїздки з великою родиною – це для Renault Koleos.

Підсумок

Великому кораблю – велике плавання. Цей круїзний лайнер готовий виконувати всі забаганки родини. Renault Koleos розмірений, солідний сім’янин, який обирає відповідний спокійний стиль водіння.

Двигун економічний працює з КПП злагоджено, але ця парочка не любить різких стартів і гоночних заїздів. Підвіска іноді здається жорсткуватою на наших дорогах.

Автомобіль просторий і з містким багажником, який дозволяє перевозити вантаж на всі випадки життя.

Салон сучасний, багатофункціональний і його можна адаптувати під свій настрій.

Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂















































Тест-драйв Renault Koleos: сімейний формат / 24 фотографий

Олесь Куниця