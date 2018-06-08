Хрещатик перекриють через медиків: коли і на скільки

У зв’язку з проведенням заходів з нагоди Дня медичного працівника завтра, 9 червня, у Києві обмежать рух транспорту по Хрещатику – з 00.00 до 19.00.

Про це повідомляє КМДА.

– 9 червня з 9.00 до 19.00 на вулиці Хрещатик (від Богдана Хмельницького до Прорізної) триватиме святковий захід із нагоди Дня медичного працівника 2018 під гаслом Київські медики за здоровий спосіб життя…Під час підготовки та проведення заходу рух транспортних засобів буде заборонено на вказаній ділянці з 00.00 до 19.00, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суботу столичні медики зберуться на великий забіг – єдиною колонною вони пробіжать Хрещатиком символічні 500 метрів.

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Окрім цього, того ж дня біля будівлі КМДА з 9.00 до 18.00 будуть встановлені намети, у яких усі бажаючі зможуть пройти елементарні обстеження: виміряти цукор у крові, вагу, артеріальний тиск, об’єм талії, перевірити родимки тощо) та отримати консультації лікарів.

До речі, рух транспорту по Хрещатику було перекрито до 30 травня через проведення в Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.