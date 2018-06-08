Ввезення нерозмитнених авто: у Раді заговорили про податок на старість

У Верховній Раді України розробили кілька законопроектів, що передбачають нові ставки на ввезення нерозмитнених авто.

Якщо один із розроблених законопроектів ухвалять, то на власників машин з-за кордону чекає так званий податок на старість.

Один із законопроектів розробив комітет Верховної Ради з податкової і митної політики, інший – група депутатів, серед яких – парламентарій Роберт Горват. Перший з них повинні зареєструвати у Раді найближчим часом, пише Автоцентр.

– Це тимчасовий метод, і він неправильний. Майже ніде у країнах Європи і світу ніхто цього не робить. Нормально – змушувати людину, яка хоче купити автомобіль, заплатити за “старість”. Чим більше він забруднює атмосферу – тим більше він повинен платити, – заявив Горват.

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Нардеп підкреслив, що він проти ідеї обмежувати ввезення автомобілів відповідно до екологічних стандартів. А якщо жоден із проектів Закону не буде ухвалений, депутати продовжать дію закону №1389-19 (проект 3251 від 07.10.2015), згідно з яким до кінця цього року встановлено пільгові ставки акцизного податку на імпортні вживані ТЗ.

Нагадаємо, у Раді назвали нові ставки для розмитнення автомобілів на єврономерах.