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Може злетіти. На Tesla Roadster встановлять ракетні двигуни

Глава Tesla і Space X Ілон Маск заявив, що на електрокарі Tesla Roadster буде передбачена установка десяти компактних ракетних двигунів.

Про це він розповів у Twitte.

– Пакет SpaceX для нової Tesla Roadster буде включати приблизно 10 маленьких ракетних двигунів, розташованих навколо автомобіля. Ці ракетні двигуни значно покращують прискорення, максимальну швидкість, гальмування і поворот. Можливо, вони навіть дозволять Tesla літати, – написав Маск.

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На ринку новинка з’явиться не раніше 2020 року. Вартість складе не менше 200 тис. доларів США в базовій комплектації.

До слова, Testa вже деякий час тестує модель Roadster у космосі.

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