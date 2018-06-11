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П’яний або тверезий? Новий сервіс Uber для водіїв таксі

Компанія Uber розробляє систему зі штучним інтелектом, яка зможе розпізнати, твереза людина, яка замовляє таксі, чи ні.

Про це пише The Verge.

Розробкою проекту займається команда Trust & Safety. Вони працюють над спеціальним алгоритмом, який буде визначати нетверезих клієнтів за декількома факторами:

  • як швидко клієнт друкує;
  • скільки у нього при цьому помилок;
  • наскільки влучно вони потрапляють на кнопки;
  • як швидко пересуваються;
  • як тримають телефон;
  • як часто він випадає з рук.

Нейромережа синхронізується з додатком Uber і відправляє водієві попередження.

Uber запевняє, що відмовлятися від цих замовлень водії не будуть. За допомогою цієї системи компанія хоче зробити поїздку комфортною як для пасажира так і для водія. Також перевізник хоче навчити водіїв, як правильно діяти, якщо послугою хоче скористатися нетверезий.

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До речі, раніше компанія Amazon запустила доставку товарів у багажниках автомобілів без водіїв.

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