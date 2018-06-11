Що буде з цінами на бензин: прогноз експертів на червень

Експерти схиляються до думки, що поки гривня стабільна, ціни на бензин теж не зміняться.

Про це пише Сегодня.

– У травні всі перелякалися, коли ціна нафти досягла $80 за барель. Але за останні два тижні ціна впала до $73-75 і це змусило деякі мережі знизити ціни на заправках. Тому зараз така стабілізація цін. І те, що парламент прийняв закон про Антикорупційний суд, дає надію, що буде зовнішнє фінансування і курс долара збережеться. Тому ціни повинні бути стабільними, – прогнозує директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За словами аналітика UPECO Олександра Сіренка, зараз дефіциту на ринку немає, тому є надія, що ціни на нафту підуть вниз.

– Якщо нафта буде коштувати стільки ж, то підвищення цін може бути незначним або взагалі залишитися на поточному рівні, – погоджується співзасновник Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

У свою чергу, директор спеціальних проектів Науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев розповів, що у разі подорожчання нафти на 1% через два тижні ціна на бензин зростає на 10 копійок за літр, а якщо долар дорожчає на одну гривню, це призводить до підняття цін на бензин і дизпальне на 60 копійок.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як економити на бензині і обслуговуванні авто.