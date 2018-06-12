Перші зображення BMW Z4 2019 дають зрозуміти, що у новому кабріолеті повернуть м’який дах із тканини.

У мережі з’явилися перші зображення BMW Z4 2019. Патентні малюнки новинки опублікувало видання Autoweek.

Новий родстер БМВ третього покоління дебютує 26 серпня на шоу ретро-авто у Пеббл-Біч (Каліфорнія).

Нова BMW Z4 за дизайном дуже нагадує передсерійний концепт-кар, показаний у минулому році. У неї схожі овальні фари і штамповані лінії на боковинах. Цікаво, що кабріолету повернули м’який дах із тканини замість металевого.







Нова BMW Z4 2019: кабріолету повернули м’який дах / 4 фотографии

BMW Z4 2019 ділить платформу з майбутнім купе Toyota Supra. Задньопривідний кабріолет БМВ оснащуватимуть 2,0-літровою турбочетвіркою на 252 к. с. і 3,0-літрової шісткою з турбонаддувом потужністю 360 к. с.

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Покупці зможуть вибрати 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП. Більш потужна версія отримає електронний задній диференціал.

Нагадаємо, у мережі з’явилися перші знімки BMW X5 без камуфляжу.