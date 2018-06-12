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У Києві водій вирішив з’їхати по сходах і застряг

Сьогодні на проспекті Леся Курбаса у Києві водій Toyota застряг на сходах біля кінотеатру Лейпциг.

Про це повідомили у співтоваристві dtp.kiev.ua, опублікувавши відповідні фото.

– Водій автомобіля Toyota з’їжав по сходах і застряг на них. Сподіваємося, після вилучення за допомогою маніпулятора водієві не доведеться ремонтувати всю ходову. Таке там відбувається, на жаль, регулярно, – йдеться у повідомленні.

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До речі, у Полтаві чоловік наїхав автомобілем на сусіда і побив його за те, що той посадив квіти на клумбі.

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