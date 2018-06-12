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Відеофіксація порушень ПДР в Україні – ціна

Для введення автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху необхідно понад 1,1 млрд гривень.

Дорога

Про це йдеться у звіті Рахункової палати від 11 червня за результатами аудиту Національної поліції, який проводили з 7 грудня 2017 по 1 березня 2018 року.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Нацполіції є гарантування безпеки дорожнього руху. Цьому мало сприяти запровадження відеофіксації на дорогах.

Однак система досі не впроваджена через недостатність коштів і відсутність нормативних актів, які б визначали технічні вимоги до системи фіксації, порядок обліку ДТП.

За розрахунками фахівців МВС і Нацполіції, для введення в Україні автоматичної фото- та відеофіксації порушень загалом необхідно понад 1,1 млрд гривень.

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  • Для створення і введення в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та програмного забезпечення до неї необхідно 317,7 млн гривень.
  • Для обстежень комплексної системи захисту інформації об’єктів і програмного забезпечення цієї системи необхідно 29,3 млн гривень.
  • На придбання і введення в експлуатацію відповідного комп’ютерного, мережевого та телекомунікаційного обладнання, а також мобільних комплексів автофіксації і транспортних засобів для їх розміщення потрібні 118,7 млн гривень.
  • Для придбання і введення в експлуатацію стаціонарних і пересувних комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування державного значення 643 млн гривень.

До слова, в Раду направили проект постанови, що дозволяє Кабміну вирішити проблему неконтрольованого ввезення в Україну б/в автомобілів.

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