Євробляхи в Україні: хто вирішить питання і які терміни

У Раду направили проект постанови, що дозволить Кабміну вирішити проблему неконтрольованого ввезення в Україну вживаних автомобілів.

На розгляд податкового комітету ВР був направлений проект постанови, що має назву Про вжиття невідкладних заходів для вирішення проблеми неконтрольованого ввезення на територію України вживаних автомобілів, пише Автоцентр.

Внесений проект передбачає, що відповідно до статей 91 і 113 Конституції України, Кабінету Міністрів доручається у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови вирішити проблему не контрольованого ввезення на територію України автомобілів, що були у вжитку, їх обороту і використання без проведення державної реєстрації.

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Відповідно до пояснювальної записки до цієї Постанови, йдеться, що ввезення в Україну “нерозмитнених” автомобілів на іноземних номерах не тільки призводить до колосального недоотримання бюджетом митних платежів і зборів, а й серйозно погіршує рівень безпеки на дорогах.

До слова, у Верховній Раді України також розробили законопроект, що передбачає введення податку на старість для нерозмитнених авто.

Фото: УНІАН