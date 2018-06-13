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Маск масово звільняє співробітників Tesla

Засновник Tesla Ілон Маск має намір скоротити 9% співробітників, а це 4,1 тис. чоловік.

Про це йдеться у листі Маска персоналу Tesla, яке підприємець опублікував у Twitter.

Скорочення штату має знизити витрати компанії і вивести її в прибуток.

Маск запевнив, що скорочення працівників не вплине на досягнення показників по виробництву Model 3.

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Як зазначає канал CNBC, на даний момент в Tesla працюють близько 46 тисяч осіб. Таким чином, в результаті скорочення компанію покинуть понад чотири тисячі співробітників.

Раніше Факти ICTV писали, що електромобіль Tesla Model 3 буде оснащений двома двигунами.

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