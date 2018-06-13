Маск масово звільняє співробітників Tesla

Засновник Tesla Ілон Маск має намір скоротити 9% співробітників, а це 4,1 тис. чоловік.
Про це йдеться у листі Маска персоналу Tesla, яке підприємець опублікував у Twitter.
Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx
— Elon Musk (@elonmusk) 12 июня 2018 г.
Скорочення штату має знизити витрати компанії і вивести її в прибуток.
Маск запевнив, що скорочення працівників не вплине на досягнення показників по виробництву Model 3.
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Як зазначає канал CNBC, на даний момент в Tesla працюють близько 46 тисяч осіб. Таким чином, в результаті скорочення компанію покинуть понад чотири тисячі співробітників.
Раніше Факти ICTV писали, що електромобіль Tesla Model 3 буде оснащений двома двигунами.