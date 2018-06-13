Тест-драйв Citroen C3 Aircross: яскравий хіпстер

На тест-драйві у Фактів ICTV побував передньопривідний кросовер Citroen C3 Aircross.

Міський кросовер Citroen C3 Aircross був представлений в червні 2017 року в Парижі, а в грудні вже дістався до України.

На вибір для вітчизняних покупців пропонується два бензинові двигуни і один дизельний.

Атмосферний бензиновий двигун PureTech 82 об’ємом 1,2 л (82 к.с. / 118 Нм) комплектується виключно 5-ступеневою МКПП.

Турбований бензиновий двигун PureTech 110 об’ємом 1,2 л (110 к.с. / 205 Нм) пропонується в парі виключно з 6- ступеневою АКПП.

Дизельний двигун Hdi 92 об’ємом 1,6 л (92 к.с. / 230 Нм) комплектується виключно 5-ступеневою МКПП.

Всі версії кросовера доступні тільки з переднім приводом.

На вибір є три варіанти комплектації: LIVE, FEEL, SHINE.

Citroen C3 Aircross з двигуном PureTech 82 і МКПП в початковій комплектації LIVE обійдеться приблизно в $ 17,7 тис.

Citroen C3 Aircross з двигуном PureTech 110 і АКПП в максимальній комплектації SHINE обійдеться приблизно в $ 22,8 тис.

Факти ICTV провели тест-драйв найдорожчої версії Citroen C3 Aircross PureTech 110 з АКПП у комплектації SHINE та з рядом додаткових опцій.

Дизайн

Citroen завжди відрізнявся оригінальним дизайном і C3 Aircross не став винятком. Citroen C3 Aircross виконаний в стилі свого молодшого брата хетчбека Citroen C3 і зовні дуже схожий з ним.

Citroen пропонує 90 комбінацій персоналізації для C3 Aircross. Є можливість оформлення кузова у два кольори, пропонується чотири різних колірних пакета, оригінальні рішення, такі як задні стійки в стилі жалюзі Venetian blind та інше.

Передня оптика розділена на три блоки – ходові вогні, фари головного світла та протитуманні фари. Позаду – виступаючі за контур кузова 3D ліхтарі.

По периметру нижньої частини кузова Citroen C3 Aircross захист з нефарбованого пластика, який дозволяє безпечно почувати себе поза асфальтом.

Салон

Салон також пропонує різні варіанти персоналізації, а саме – 5 пакетів оформлення.

Всі варіанти передбачають текстильний салон, який приємний на дотик, але не дуже практичний, особливо його світлі версії. Тканинна вставка також присутня і на торпедо.

У нашій комплектації помаранчеві частини кузова доповнювали елементи салону, пофарбовані в такий же колір. Оформлення стильне, питання немає.

В цілому салон виконаний з якісних матеріалів, але вистачає і досить бюджетного пластику.

Сидіння водія оснащене механічним регулюванням, підігрівом і відкидним підлокітником. Бічна підтримка достатня, сидіння зручні, але мені здалася короткуватою нижня частина крісла, через що ноги були частково “в повітрі”.

Зі зростом 1,87 м я так і не зміг ідеально влаштується за кермом Citroen C3 Aircross саме з цієї причини.

Кермо зручне, на ньому розсташоване керування бортовим комп’ютером телефоном і медіа. Під рульовим колесом окремо вивели блок управління круїз-контролем.

Панель приладів зрозуміла – два “колодязя” і екран бортового по центру. Над панеллю приладів є висувний проекційний дисплей, який допомагає зчитувати інформацію першої необхідності, не відриваючи погляду від дороги. Перевірено – зручно і безпечно.

По центру торпеду розташований 7-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи, яка підтримує Android Auto, Apple CarPlay і MirrorLink, що дозволяє використовувати додатки телефону сумісно з системою.

Слухати музику, виводити навігацію, користуватись телефоном набагато зручніше, коли все виведено на мультимедійний екран.

На екран також перенесено управління більшістю систем автомобіля, що, особисто мені, здалося не дуже вдалим рішенням. Управляти на ходу сенсорним “планшетом” не зручно, це відволікає від дороги. Джойстик або кнопкове управління тут би не завадило, як мінімум для клімат-контролю.

Крім цього, в Citroen C3 Aircross є бездротова зарядка і одне USB “гніздо”. USB портів хотілося б більше. Так, є бездротова зарядка, але чи всі смартфони її підтримують?

У пасажира є невелика поличка на торпедо, а підстаканники винесені в дверні карти, де ще розташовані кишені для бутильованої води. Хотілося б більше ніш для дріб’язку.

Збірка якісна, грубих погрішностей за час тесту я не помітив, але незначні скрипи все ж проскакували від тертя пластика обшивки багажника.

Задній ряд сидінь регулюється по вильоту і по куту нахилу спинки. Це зручно і є родзинкою Citroen C3 Aircross. Є відкидний підлокітник з підстаканниками і доступ до багажного відсіку.

Також в нашій версії були встановлені шторки на задніх вікнах. Місця для голови і ніг досить, але втрьох “на дальняк” їхати буде не дуже зручно. Посередині є невеликий тунель і пластикова консоль між передніми сидіннями.

Багажник місткий з можливістю регулювання висоти фальшпідлоги. Спинки заднього ряду можна скласти і отримати рівну підлогу, якщо фальшпідлога встановлена в крайньому верхньому положенні.

Об’єм багажника з (запасним колесом) становить 410 л, а з ремкомплектом 520 л.

Крім спинок другого ряду, також можна скласти спинку переднього пасажира. Теж, свого роду опціональна родзинка.

Місто

Наш тестовий Citroen C3 Aircross був обладнаний турбованим бензиновим двигуном 1,2 л, потужністю 110 к.с. / 5 500 об.мин і максимальним крутним моментом 205 Нм / 1 500 об.мин.

Цей силовий агрегат працює в парі з 6-ступінчастим автоматом EAT6. До слова, ця ж парочка встановлюється на хетчбек Citroen C3.

І якщо у “малюка” хетчбека двигун і КПП демонструють відмінну динаміку і спритність, то у “великого брата” Citroen C3 Aircross вони поводяться скромніше. Citroen C3 Aircross явно не буде претендувати на роль спорткара, але й особливого чи неповноцінності не відчувалось. Є режим Sport, він допомагає підбадьорити КПП і двигун за необхідності. Також є зимовий режим КПП, який позначений сніжинкою.

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Підвіска збита і в міру жорстка. Нерівності, ями і лежачих поліцейських Citroen C3 Aircross проїжджає без відчутних втрат комфорту. Спереду встановлена McPherson, а ззаду напівзалежна балка.

Для полегшення паркування Citroen C3 Aircross, пишні форми якого іноді змушують бути обережним, тут встановлена камера заднього виду і паркувальний асистент.

Габаритні розміри:

Довжина 4 154 мм

Ширина (з урахуванням дзеркал) 1 976 мм

Висота 1 637 мм

Колісна база 2 604 мм

Кліренс 175 мм

Асистент допомагає з паралельною і перпендикулярною парковкою, а також з виїздом з паркомісця. Зручна опція, але до алгоритму роботи і умов роботи системи потрібно звикати.

Повного приводу в Citroen C3 Aircross немає, але є система “Grip Control” складається з декількох режимів, які в залежності від місцевості або погодних умов адаптують роботу двигуна, КПП і ESP. Перемикач режимів знаходиться на центральній консолі. Повний привід це не замінює і лише пристосовує Citroen C3 Aircross до дорожнього покриття.

Кліренса в 175 мм цілком вистачає для міста і пікніка.

Також, в Citroen C3 Aircross є система допомоги при старті в гору і під час спуску з гори, котрі унеможливлюють відкат автомобіля і спрощують рух з гірки. (HADC)

В додаток, є система попередження про можливе зіткнення, система екстреного гальмування в міському циклі (Active Safety Brake) і система контролю “мертвих зон”.

У місті витрати палива у мене становив – 9,1 л / 100 км. Це не мало, як для кросовера з 1,2-літровим двигуном.

Траса

Заміські траси і далекі поїздки до душі Citroen C3 Aircross, в якому зручно вміститься сім’я з малюками або компанія друзів. Регулювання другого ряду і просторий багажник дозволяють розглядати француза, як надійного партнера в далеких поїздках.

Citroen C3 Aircross відчуває себе комфортно на трасі на швидкості 120-130 км/год.

Обгони і прискорення на ньому виконувати безпечно, але не варто забувати, що під капотом всього-то 1,2 л і потрібно тверезо оцінювати його можливості.

У салоні на заміських швидкостях мені здалося трохи шумно, можливо всьому виною велика площа скла, до якої додався і панорамний дах зі зсувним люком.

У Citroen C3 Aircross є круїз-контроль (не адаптивний) з обмежувачем швидкості і система розпізнавання дорожніх знаків.

Також, на трасі вдалося перевірити автоматичний режим перемикання світла фар ближній/дальній. Зручно, але все ж, я вважаю за краще робити це вручну. 🙂

Бути пильним за кермом дозволяє система контролю за смугою руху, яка сигналізує про ненавмисний з’їзд зі своєї смуги.

Витрати палива на трасі під час тест-драйву у мене становили 6,5 л на 100 км.

Підсумок

Дизайн на любителя, але однозначно не залишить без уваги оточуючих. Салон сповнений цікавих рішень, які місцями сподобалися, а місцями виявилися не дуже практичними. Краса вимагає жертв.:)

Двигун, КПП і витрати палива в місті – всього в міру досить, але витрати палива чималі.

Повного приводу немає, але чи потрібен він Citroen C3 Aircross?

Салон зручний, просторий і трансформується під ваші потреби. Багажник функціональний і також може пристосуватися під ваші забаганки і вантаж.

Цінник на “старті” – $ 17,7 тис.

Вартий уваги автомобіль, як на мене. Рішення, як завжди, за Вами. 🙂









SONY DSC





























Тест-драйв Citroen C3 Aircross: яскравий хіпстер / 20 фотографий

Олесь Куниця