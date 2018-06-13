Топ-10 найдоступніших нових авто в Україні

Стартова ціна на нові бюджетні автомобілі в Україні зросла на 27% у порівнянні з минулим роком.
Сьогодні, щоб стати власником нового авто, потрібно мати не менше 190 тис. гривень, пише autoconsulting.com.ua.
Найдоступнішим авто 2018 року став запорізький ZAZ Sens. Правда, минулого року він був другим за доступністю. Зате, у порівнянні з 2017 роком, Sens подорожчав менше, ніж на 8 тис. грн.
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Ось як виглядає топ-10 найдоступніших авто в Україні.
ZAZ Sens – 190 400 грн
Lada Granta – 227 157 грн
Ravon R4 – 259 035 грн
Great Wall C30 – 270 000 грн
Ravon Gentra – 287 400
Geely Emgrand 7 – 299 900 грн
Chery Tiggo 2 – 305 253 грн
Peugeot 301 – 309 000 грн
GW Haval M4 – 310 750 грн
Citroen C1 – 312 000 долл
Нагадаємо, Факти ICTV писали про 5-ку найпопулярніших вживаних авто в Україні.