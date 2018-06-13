Топ-10 найдоступніших нових авто в Україні

Стартова ціна на нові бюджетні автомобілі в Україні зросла на 27% у порівнянні з минулим роком.

Сьогодні, щоб стати власником нового авто, потрібно мати не менше 190 тис. гривень, пише autoconsulting.com.ua.

Найдоступнішим авто 2018 року став запорізький ZAZ Sens. Правда, минулого року він був другим за доступністю. Зате, у порівнянні з 2017 роком, Sens подорожчав менше, ніж на 8 тис. грн.

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Ось як виглядає топ-10 найдоступніших авто в Україні.

ZAZ Sens – 190 400 грн

Lada Granta – 227 157 грн

Ravon R4 – 259 035 грн

Great Wall C30 – 270 000 грн

Ravon Gentra – 287 400

Geely Emgrand 7 – 299 900 грн

Chery Tiggo 2 – 305 253 грн

Peugeot 301 – 309 000 грн

GW Haval M4 – 310 750 грн

Citroen C1 – 312 000 долл

Нагадаємо, Факти ICTV писали про 5-ку найпопулярніших вживаних авто в Україні.