До 80 км/год! Де в Києві можуть збільшити швидкість руху (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

На 22 вулицях Києва в період із 1 квітня до 1 листопада можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год.

Відповідний проект рішення погодили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами, повідомляє КМДА.

За результатами проведеного аналізу, було визначено 22 вулиці в Києва, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період із 1 квітня до 1 листопада.

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Зокрема збільшити швидкість руху можуть на ділянках:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

вул. Набережно – Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту Київ) (за умови проведення капітального ремонт проїзної частини);

бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);

просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри);

вул. Борщагівська;

просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Проект рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.