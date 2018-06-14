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До 80 км/год! Де в Києві можуть збільшити швидкість руху (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

На 22 вулицях Києва в період із 1 квітня до 1 листопада можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год.

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Відповідний проект рішення погодили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами, повідомляє КМДА.

За результатами проведеного аналізу, було визначено 22 вулиці в Києва, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період із 1 квітня до 1 листопада.

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Зокрема збільшити швидкість руху можуть на ділянках:

  • просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
  • Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
  • вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);
  • Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
  • просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);
  • Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
  • просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
  • просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
  • вул. Набережно – Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);
  • просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту Київ) (за умови проведення капітального ремонт проїзної частини);
  • бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  • вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
  • просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);
  • просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри);
  • вул. Борщагівська;
  • просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Проект рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, восени у МВС запропонували обмежити швидкість руху в населених пунктах до 50 км/год, збільшити штрафи та покарання, а також змінити порядок видачі прав.

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