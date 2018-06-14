Євробляхи в Україні: розкрито нову схему ввезення авто

Ввезти авто на європейській реєстрації в Україну люди намагаються за допомогою фальшивих документів.

В Україну люди намагаються ввозити авто на європейській реєстрації, використовуючи фіктивні доручення, заявляють митники, пише 24tv.

У зоні діяльності Волинської митниці ДФС почастішали спроби громадян ввезти легкові автомобілі на польській реєстрації за фіктивними нотаріальними дорученнями. Зокрема, лише впродовж тижня посадовими особами управління протидії митним правопорушенням було зафіксовано три таких факти.

Волинянин, перетинаючи кордон через пункт пропуску Ягодин на Volkswagen Passat, пред’явив нотаріальне доручення на право користування автомобілем, посвідчене нібито нотаріусом з м. Лодзь. Мешканець Черкащини за кермом Skoda Octavia подав до митного контролю фіктивну довіреність від нотаріуса м. Слубіца. Громадянин Польщі, прямуючи в Україну на чужому Volkswagen Golf, скористався послугами аферистів, які підробили нотаріальне доручення нібито з м. Люблін.

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Волинська митниця ефективно протидіє таким спробам через налагоджені механізми взаємодії з уповноваженими органами іноземних держав.

Як відомо, існує дві схеми ввезення і експлуатації нерозмитнених автомобілів “на бляхах”.