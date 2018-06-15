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Маск випробував електромобіль Tesla у своєму тунелі

Компанія The Boring Company, яка займається будівництвом транспортних тунелів для автомобілів, показала тестову поїздку одним з них.

Компанія The Boring Company продемонструвала нову систему, яка дозволяє електромобілю Tesla Model X подорожувати всередині тунелю самостійно.

Читайте: Маск масово звільняє співробітників Tesla

У повідомленні Tesla про новий тунель згадуються “зелені вогні у Малібу”. Судячи з усього, це означає, що компанія близька до отримання дозволу на продовження свого тунелю в Західному Лос-Анджелесі. Наразі цей тунель обмежений Готорном.

Раніше Факти ICTV писали, що на електромобіль Tesla Roadster встановлять ракетні двигуни.

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