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Перше фото BMW 8 Series 2019 без камуфляжу

У мережі з’явилися перші зображення серійного купе BMW 8 серії нового покоління. Публічний дебют автомобіля відбудеться ввечері в п’ятницю, 15 червня, на гоночній трасі в Ле-Мані.

Фото виявилися у розпорядженні газети Авторевю.

За інформацією видання, за своїми габаритними розмірами “вісімка” виявиться близька до автомобілях шостої серії, які скоро знімуть з виробництва. Що стосується шасі, то новинка буде уніфікована з чотирьохдверкою п’ятої серії.

Очікується, що в Ле-Мане покажуть топовий варіант “вісімки” – M850i ​​xDrive.

Купе отримає 530-сильний восьмициліндровий двигун і восьмиступінчасту автоматичну коробку передач. Згодом планується поява “зарядженої” версії M8 з чотирилітровим твін-турбо агрегатом потужністю близько 600 сил.

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Модель також оснастять повнокерованим шасі, адаптивною підвіскою, активними електромеханічними стабілізаторами поперечної стійкості і активним заднім диференціалом. Крім того, машина отримає спортивний випуск.

Нагадаємо, як виглядає новий BMW X5 без камуфляжу.

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