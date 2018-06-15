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У Києві п’яного російського консула впіймали за кермом

Ввечері 14 червня у Києві зафіксували п’яного керівника консульського відділу РФ в Україні, який їздив за кермом службового автомобіля Volkswagen.

У Києві п’яного російського дипломата впіймали за кермом

Керівник консульського відділу РФ в Україні Заворін Іван Іванович розпивав спиртні напої в одному з ресторанів Києва, після чого поїхав за кермом службового автомобіля марки Volkswagen, повідомляє Київ Оперативний.

Патрульні зупинили дипломата на вул. Борщагівській, у районі торгового центру Аркадія.

Скласти на нього протокол або евакуювати авто, що перегородило дорогу, не вдалося через дію Віденської конвенції.

– Від тестів відмовився, лише посміхався. Дочекавшись, поки патрульні оформлять рапорти, він просто пішов із місця, – йдеться у повідомленні.

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У Києві п’яного російського консула впіймали за кермом / 3 фотографии

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