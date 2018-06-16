Рада планує знизити податок на ввезення авто на єврономерах

Верховна Рада зареєструвала два законопроекти про зниження акцизного податку з автомобілів, а також про заборону на митне оформлення машин, які не відповідають стандарту Євро-5.

Також там прописано посилення контролю за переміщенням і використанням авто, зареєстрованих в інших державах, пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформації на сайті Верховної Ради, відповідні ініціативи зареєстровані 15 червня, проте тексти законопроектів поки відсутні.

Як пояснює глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна базові ставки акцизного податку будуть такими: EUR50 – для автомобілів з бензиновим двигуном, EUR75 – з дизельним. При цьому розмір акцизу буде дорівнює базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку.

Коефіцієнт двигуна пропонується розраховувати за такою формулою: об’єм двигуна розділити на 1000.

– Розраховані за новим принципом акцизи будуть значно меншими, ніж діючі, а різниця у розмірі ставок для різних за обсягом двигунів авто не буде суттєвою. При цьому акцизний податок на старі авто, звичайно, буде вище за рахунок збільшення вікового коефіцієнту, що буде стимулювати купувати більш нові авто, – каже Южаніна.

Вона також зазначила, що зниження акцизу стало компромісним рішенням, яке дозволяє враховувати інтереси держави, офіційних автоімпортерів, сумлінних платників податків, а також тих, хто користується автомобілями без митного оформлення та реєстрації в Україні.

– У законопроекті чітко прописаний алгоритм взаємодії митників, поліцейських і прикордонників, передбачено створення автоматизованої системи обміну інформацією. Нацполіції надано право перевірки авто з єврономерах, введено ряд обмежень на операції з такими авто, закладені суворі штрафи за порушення митних правил, – говориться у повідомленні.

Законопроект планують представити на розгляд парламенту вже наступного тижня.

Читайте: Авто на єврономерах: що змінить новий закон і коли вирішиться питання євроблях

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, скільки авто на єврономерах в Україні перебувають незаконно.