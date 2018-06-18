Ціни і штрафи – нововведення для авто на єврономерах

Верховна Рада 19 червня розгляне у першому читанні законопроекти зі змінами до Податкового та Митного кодексів, що стосуються питань про автомобілі на іноземних номерах. Що пропонують парламентарії і до чого готуватися євробляхерам.

Авто на єврономерах очікують на нововведення, зокрема зміниться алгоритм підрахунку суми акцизного податку та штрафи.

15 червня група народних депутатів, в тому числі глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, зареєструвала в парламенті два законопроекти: зі змінами до Податкового кодексу про зниження акцизного податку з автомобілів ( №8487), а також про заборону на митне оформлення машин, які не відповідають стандартам Євро-5, і посилення контролю за переміщенням і використанням авто, зареєстрованих в інших державах ( №8488).

Чи поставлять цим крапку у питанні з авто на єврономерах?

Завтра, 19 червня, Рада розгляне ці законопроекти.

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Що пропонується

Акцизний податок для ввезених в Україну авто змінять . Для авто з бензиновим двигуном базова ставка становитиме €50, а для авто на дизелі — €75.

. Для авто з бензиновим двигуном базова ставка становитиме €50, а для авто на дизелі — €75. До базових ставок застосовуватимуться коефіцієнти . Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Показник об’єму двигуна буде ділитися на 1000. А коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років.

. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Показник об’єму двигуна буде ділитися на 1000. А коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років. Так, акцизний податок з авто буде значно меншим за той, що діє сьогодні . Водночас, акцизний податок на старі авто буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт.

. Водночас, акцизний податок на старі авто буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт. Контроль за авто з іноземною реєстрацією буде суттєво посилений. Вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення та посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Якщо авто нове, то коефіцієнт віку до нього не застосовується. При цьому акциз рахується за тією ж формулою. Відзначимо, крім акцизу також доведеться заплатити ПДВ (20% від вартості машини) і ввізне мито (10%).

Штрафи

Так, авто з ЄС для українців стануть доступнішими, однак штрафувати за порушення закону будуть жорсткіше.

Якщо документ підтримає Рада, поліція отримає право зупиняти євробляхи, а між митною, прикордонною службами і поліцією з’явиться автоматичний обмін інформацією.

Значно збільшать і розмір штрафів. Тим, хто привіз в Україну автомобіль на єврономерах і передав його у треті руки, загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн.

Якщо пройти реєстрацію не за 30 днів, як це належить, а запізнитися на місяць – штраф 85 тис. грн, більше місяця – 170 тис. грн.

Штрафи доведеться платити і водіям, які сіли за кермо неоформленої машини. Штраф – до 17 тис. грн, або позбавлення прав на рік.

Крім того, посилюють правила для іноземців, які приїжджають в Україну на автомобілях без реєстрації. Якщо за чинним законом вони фактично можуть завезти цілий автопарк, то після вступу в силу “закону жителя півдня”, зробити це буде практично неможливо.

Так, один автомобіль можна буде привезти на рік без гарантій, а на кожен наступний фірма, на яку оформлена машина, повинна підтверджувати готовність оплатити розмитнення в разі порушення митних правил.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Рада планує знизити податок на ввезення авто на єврономерах