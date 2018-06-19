Компанія Audi представила новий хетчбек A1, який трохи “виріс” в оновленій версії.

Компанія Audi представила новий хетчбек A1, який вважається одним з найбільш компактних авто виробника, повідомляє AutoExpress.

Автомобіль оснастили 18-дюймовими легкосплавними колісними дисками. Салон став просторішим. При складених задніх сидіннях багажник може вмістити 1090 л.

У салоні новинки розташована віртуальна приладова панель та інформаційно-розважальна система, яку повністю запозичили з Audi A8.

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Базова версія авто оснащена літровою турботрійкою потужністю 95 к. с. У версії 30 TFSI такий же мотор, але форсований до 116 к. с.

Версія 35 TFSI оснащена 1,5-літровим чотирициліндровим турбомотором потужністю 150 к. с. У версії 40 TFSI – 2-літровий мотор потужністю 200 к. с.

Продажі Audi A1 повинні початися наступного місяця.





Audi показала хетчбек A1 / 3 фотографии

До слова, у мережі з’явилися перші зображення серійного купе BMW 8 серії нового покоління.

Фото: AutoExpress