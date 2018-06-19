PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Маск знайшов шпигуна серед співробітників Tesla/

Маск знайшов шпигуна серед співробітників Tesla

Ілон Маск розіслав усередині компанії Tesla лист, у якому звинуватив одного зі співробітників компанії у саботажі.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск у понеділок вранці відправив електронного листа усім співробітникам про пожежу на фабриці, припускаючи можливий саботаж.

За інформацією CNBC, Маск також відправив електронного листа усім співробітникам пізно ввечері в неділю, заявивши про виявлення саботажника у рядах компанії.

За словами Маска, ця людина здійснила “досить великий і руйнівний саботаж” шляхом зміни коду операційної системи і передачі даних стороннім особам.

Декілька співробітників із різних підрозділів у компанії підтвердили отримання електронного листа від Маска.

Читайте: Маск випробував електромобіль Tesla у своєму тунелі

Tesla відмовила журналістам у коментарях щодо електронної пошти.

Як відомо, Маск оголосив про широку реструктуризацію в компанії і скорочення, щонайменше, 9% штату.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка