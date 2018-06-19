Маск знайшов шпигуна серед співробітників Tesla

Ілон Маск розіслав усередині компанії Tesla лист, у якому звинуватив одного зі співробітників компанії у саботажі.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск у понеділок вранці відправив електронного листа усім співробітникам про пожежу на фабриці, припускаючи можливий саботаж.

За інформацією CNBC, Маск також відправив електронного листа усім співробітникам пізно ввечері в неділю, заявивши про виявлення саботажника у рядах компанії.

За словами Маска, ця людина здійснила “досить великий і руйнівний саботаж” шляхом зміни коду операційної системи і передачі даних стороннім особам.

Декілька співробітників із різних підрозділів у компанії підтвердили отримання електронного листа від Маска.

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Tesla відмовила журналістам у коментарях щодо електронної пошти.

Як відомо, Маск оголосив про широку реструктуризацію в компанії і скорочення, щонайменше, 9% штату.