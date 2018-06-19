Не пристебнувся – плати! Рада пропонує збільшити штраф

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, в якому пропонують підвищити штраф за ігнорування ременів безпеки.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №8492, який пропонує підвищити штраф за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 грн.

Документ подали 25 народних депутатів на чолі з Антоном Геращенко.

У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що пристебнуті ремені безпеки можуть врятувати до 50% людей, які потрапляють у смертельні ДТП.

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До слова, Верховна Рада зареєструвала два законопроекти про зниження акцизного податку з автомобілів, а також про заборону на митне оформлення машин, які не відповідають стандарту Євро-5.