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Євробляхи в Україні: скільки авто пригнали чиновники – ЗМІ

Авто на єврономерах можна часто помітити в деклараціях чиновників, і їх кількість лише подвоюється щороку. Якщо до 2016 року чиновники пригнали 52 євробляхи, то в 2016 вже 136, а в 2017 – 269. Протягом січня-травня 2018 року ці фірми встигли придбати 430 транспортних засобів іноземних громадян або компаній.

Про це повідомляється у дослідженні аналітиків проекту Декларації на Bihus.Info.

Так, якщо рядові українці зазвичай привозять собі бюджетні машини, то у держслужбовців нерідко можна побачити моделі і дорожчі.

Зокрема, журналісти нарахували 16 BMW X-серії, 16 Mercedes-Benz S або ML-класу, 9 позашляховиків Mitsubishi Pajero або Outlander, 7 Jeep Grand Cherokee, 7 Volkswagen Touareg або Tiguan, 5 Lexus і 4 Land Rover Freelander.

Серед найбільших прихильників євроблях лідирують представники Закарпаття. Перше місце вже другий рік поспіль займає депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило.

Якщо у 2016 році він орендував BMW 750 і Mercedes-Benz S350 чеських компаній, то в 2017-му до них додалася ще й третя машина Mercedes-Benz S500.

На другому і третьому місцях рейтингу виявилися брати Ярослав і Василь Думини з міста Рахова на Закарпатті. Перший є депутатом міської ради, другий – районної.

Читайте: Євробляхи в Україні: розкрито нову схему ввезення авто

Ярослав Думин задекларував Mercedes-Benz GLC і Mini Cooper на польській реєстрації, а Василь Jeep Grand Cherokee і Audi A6 Limousine.

Цікаво, що Jeep Grand Cherokee і Mini Cooper записані на польську компанію Du-men Sp.z o.o, засновниками якої є самі Ярослав і Василь Думини.

А ось депутат Запорізької обласної ради Артур Сорт у 2017 році придбав собі люксовую Maserati Ghibli 2013 року випуску.

У щорічній декларації він вказав її на праві користування від американської компанії, але у травні 2018 року подав форму змін, в якій повідомив, що авто було розмитнено і оформлено на нього самого.

І замикає п’ятірку фіналістів депутат Луцької міської ради Микита Рабан, який їздить на Chrysler Crossfire на литовських номерах. За кермом цього автомобіля його вже помічали представники місцевих ЗМІ.

У своєму коментарі Микита Рабан заявив, що таким чином він намагається “бути ближчим до народу” і демонструє солідарність з простими українцями, які їздять на “євробляхах”.

Нагадаємо, які нововведення для авто на єврономерах пропонують у Раді.

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