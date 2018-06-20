Монтажна піна та смітник на лобовому склі. Як карають героїв парковки

Які штрафи за неправильну парковку передбачені в Україні та як у народі борються з “оленями” на дорогах, розкажуть Факти ICTV.

Штраф за парковку в недозволеному місці або порушення вимог правил знаків Стоянка та Зупинка заборонена передбачені Кодексом про адміністративні порушення.

Згідно зі ст. 122 ч.1, порушення правил стоянки або зупинки, чи то знаки Стоянка заборонена або Зупинка заборонена, або будь-який із пунктів ПДР України, карається штрафом у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів громадян або 255 грн.

Якщо ви зупинилися на проїжджій частині, де заборонена зупинка або стоянка, і при цьому створюєте перешкоду транспорту, що рухається, згідно зі ст. 122 ч.3 КУпАП, це порушення карається штрафом у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів громадян або 510 грн.

Якщо ваше авто зняла камера, або поліцейські не захотіли чекати вашого повернення і сфотографували машину в місці, де паркування заборонене з певної причини, то штраф буде накладено на фізичну або юридичну особу, на яку автомобіль зареєстрований.

Це стосується також штрафів за перевищення швидкості і проїзд на червоне світло, в тих випадках, коли можна зафіксувати порушення автоматично.

Тобто, якщо автомобіль зареєстрований за вами, то штраф може бути оформлений навіть, якщо ви не виходили з автомобіля або відмовилися підписувати протокол. Найкращим способом буде звернення до суду або оплата штрафу.

Крім того, з жовтня в Україні ввели штрафи за парковку на місцях для інвалідів.

Тепер за таке порушення передбачений штраф від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1020 до 1700 грн (раніше – 255 грн).

Читайте: У Києві герой парковки відстоював своє місце з пістолетом У Полтаві герой парковки жорстоко побив сусіда за "VIP-місце" на газоні Чоловік, щоб припаркуватися, відрізав болгаркою частину чужого авто

Нерідко в Україні герої парковки страждають не від штрафів, а від народного правосуддя. Факти ICTV зібрали найяскравіші випадки.

Раніше в Україні також вступили в силу нові правила дорожнього руху, які передбачають зниження швидкості до 50 км/год у населених пунктах.

Фото: Катя Тираспольська, Житомир Online, dtp.kiev.ua, Київ оперативний