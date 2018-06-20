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На мосту Патона у Києві обмежили рух

Рух транспорту у Києві по мосту Патона буде частково обмежено до 30 серпня у зв’язку з проведенням ремонту.

Міст Патона

Про це повідомляє у Facebook корпорація Київавтодор.

– У зв’язку з виконанням робіт з ремонту монолітної залізобетонної плити прогонової будови мосту імені Патона буде частково обмежено рух транспорту в першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра, – йдеться у повідомленні.

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Ремонтні роботи триватимуть до кінця літа – тобто до 30 серпня.

До слова, у Києві можуть ввести платний в’їзд до центру міста, аби знизити потік автомобілів у столиці.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

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