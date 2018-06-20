PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / В'їзд до центру Києва можуть зробити платним/

В’їзд до центру Києва можуть зробити платним

У Києві можуть ввести платний в’їзд до центру міста, аби знизити потік автомобілів у столиці.

Аби знизити кількість автомобілів, які щодня в’їжджають у центр Києва, в’їзд до центру столиці можуть зробити платним, повідомляє Інститут генерального плану Києва у Facebook.

За словами експертів, у Києві зареєстровано понад 900 тис. автомобілів. Щодня в ранкову годину пік у столицю в’їжджає близько 100 тис. авто, більшість з яких проїжджає центральну частину міста.

Для вирішення цих проблем можуть прийняти наступні заходи:

  • зацікавити населення їздити в громадському транспорті;
  • побудувати паркінги-перехоплювачі (стоянки біля станцій метро);
  • сортувати паркувальні місця уздовж вулиць;
  • чітко контролювати правила парковки в дозволених місцях і встановити високі штрафи за їх порушення.

Також планується поступово ввести у Києві платний в’їзд до центру.

Читайте: Ціни і штрафи – нововведення для авто на єврономерах

До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, в якому пропонують підвищити штраф за ігнорування ременів безпеки.

Фото: Інститут генерального плану Києва

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка