В’їзд до центру Києва можуть зробити платним

У Києві можуть ввести платний в’їзд до центру міста, аби знизити потік автомобілів у столиці.

Аби знизити кількість автомобілів, які щодня в’їжджають у центр Києва, в’їзд до центру столиці можуть зробити платним, повідомляє Інститут генерального плану Києва у Facebook.

За словами експертів, у Києві зареєстровано понад 900 тис. автомобілів. Щодня в ранкову годину пік у столицю в’їжджає близько 100 тис. авто, більшість з яких проїжджає центральну частину міста.

Для вирішення цих проблем можуть прийняти наступні заходи:

зацікавити населення їздити в громадському транспорті;

побудувати паркінги-перехоплювачі (стоянки біля станцій метро);

сортувати паркувальні місця уздовж вулиць;

чітко контролювати правила парковки в дозволених місцях і встановити високі штрафи за їх порушення.

Також планується поступово ввести у Києві платний в’їзд до центру.

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До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, в якому пропонують підвищити штраф за ігнорування ременів безпеки.

Фото: Інститут генерального плану Києва