Музика в дорогу: топ-100 треків для авто

Літо – час пригод, подорожей і відпочинку. А який релакс без музики? Факти ICTV склали Топ-100 треків для тривалої поїздки за кермом автомобіля, щоб вам не доводилося нудьгувати.
Музика в дорогу давно стала вже необхідністю для кожного з нас, вона надихає і створює настрій.
Саме дорога – хороша можливість побути наодинці з собою, поміркувати про життя і просто відпочити. Часто головною запорукою приємної подорожі стає музика.
Факти ICTV склали збірник музики в машину для дороги.
У список ми додали найрізноманітніші треки: від вічної класики, ностальгічних до сучасних треків, які не дадуть вам нудьгувати в дорозі.
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Додавайте собі і слухайте наш плейлист, музика на будь-який смак – від українських і зарубіжних виконавців:
Нагадаємо, 14 червня український гурт Океан Ельзи випустив нову композицію під назвою В небо жене. Уже з’явилося відео.