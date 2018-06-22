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Made in Odessa: українець створив унікальний ретро-електрокар

Автор унікального електромобіля з Одеси шукає шляхи, як використати авто у місті.

Одесит Станіслав Радченко створив електромобіль в стилі Антилопи-Гну з безсмертного твору Ільфа і Петрова Золоте теля.

Світлинами унікального авто він поділився на своїй сторінці у Facebook.

– Зробив електромобіль в стилі Золоте теля Ільфа і Петрова і не знаю, як краще його використовувати в нашому місті. Може, у когось є ідеї? Пишіть, – написав він.

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Made in Odessa: українець створив унікальний ретро-електрокар / 6 фотографий

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До речі, оригінал в кіноверсії роману з Сергієм Юрським в ролі Остапа Бендера виглядав так:

Нагадаємо, раніше у Санкт-Петербурзі виставили на продаж броньований лімузин Mercedes-Benz Бориса Єльцина.

Фото: Станіслав Радченко, Facebook

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