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Омелян вирішив переконати Tesla виробляти батареї в Україні

Міністерство інфраструктури планує переконати компаніюTesla Ілона Маска створити Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні.

– Ми віримо, що нам вдасться переконати найбільшого в світі виробника електрокарів – компанію Tesla – створити свою Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні, – повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації української транспортної стратегії до 2030 року в четвер увечері, пише Інтерфакс-Україна.

На його думку, інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури можливі тільки шляхом залучення до країни світових компаній.

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За словами Омеляна, такі компанії, як Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla і Ryanair, повинні залишатися в Україні.

Нагадаємо, Мінінфраструктури України і Нyperloop Transportation Technologies підписали меморандум про співпрацю.

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