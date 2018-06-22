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В Україні падають ціни на бензин

Оператори роздрібного ринку нафтопродуктів продовжують знижувати вартість палива в Україні.

Ціни на бензин знижуються, про це повідомляє enkorr.

У мережі автозаправних станцій Socar ціни бензину опустилися на 40 коп./л, дизельне паливо – на 50 коп./л. Паралель знизила ціни на бензин и ДП на 33 коп./л. Одеська ятір Катрал – знизила ціни на всі види палива на 10 коп./л.

Середні по країні ціни моторного палива знизилися на 2 коп./л. З 20 по 21 червня низка мереж АЗС знизили ціни палива в межах 50 копійок за літр.

Читайте: Тест-драйв Mazda CX-5: дизель чи бензин?

(Таблиця enkorr)

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали ексклюзивний матеріал з аналітиками, в якому розібралися, кому вигідна дорога нафта і який зараз прогноз цін на бензин в Україні.

ФотоDreamstime

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