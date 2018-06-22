В Україні звузять дороги – нові норми затверджено

Уряд ухвалив нові державні будівельні норми, які змінюють ширину смуг для руху. Нині це мінімум 3,5 метри.

З 1-го вересня смуги можуть бути на 50 сантиметрів вужчими. А на міжквартальних дорогах – взагалі становитимуть щонайменше 2,75 метри. У Мінрегіонбуді пояснюють – такі стандарти у Європі.

Це дозволить зменшити аварійність на дорогах. Мовляв, водії будуть тоді набагато уважнішими і зменшать швидкість. До того ж, чиновники переконані: такі новації збільшать пропускну спроможность вулиць і зменшать затори.

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Щоправда, у міністерстві не уточнили, чи перемальовуватимуть дорожники смуги на всіх трасах, чи це стосується лише будівництв нових магістралей.

Як повідомлялося, в Укравтодорі назвали маршрут першої платної траси в Україні.